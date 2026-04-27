Bali United Vs PSM: 1 Kartu Merah & 2 Gol, Cek Klasemen
jpnn.com - GIANYAR – Bali United mengukir kemenangan ketiga beruntun di Super League setelah memukul PSM Makassar 2-0 pada pekan ke-30.
Sebelum mengalahkan PSM, Bali United menang dari Persita Tangerang dan Malut United.
Bali United menang dari PSM Makassar pada laga yang digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Senin (27/4) sore WIB.
Serdadu Tridatu -julukan Bali United, sudah mendapat keuntungan besar di awal pertarungan, yakni kena kartu merahnya bek andalan PSM Yuran Fernandes pada menit ke-4.
Bali United pun unjuk gigi di rumah sendiri. Gol lahir dari Diego Campos dan Irfan Jaya.
Kemenangan itu membuat Bali United untuk sementara berada di anak tangga ke-7 dengan mengoleksi 45 poin.