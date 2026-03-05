Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Balinale Tembus LeFIFA dan SXSW, Deborah Gabinetti Jadi Juri Internasional

Kamis, 05 Maret 2026 – 20:15 WIB
Balinale Tembus LeFIFA dan SXSW, Deborah Gabinetti Jadi Juri Internasional - JPNN.COM
Balinale perluas jaringan global lewat LeFIFA Kanada dan SXSW AS. Foto: dok. Balinale

jpnn.com, JAKARTA - Industri perfilman Indonesia kembali menorehkan langkah di panggung internasional melalui Bali International Film Festival atau Balinale.

Festival film yang berbasis di Bali itu memperluas jaringan kerja sama global dengan terlibat dalam dua ajang perfilman bergengsi, yakni International Festival of Films on Art di Kanada dan South by Southwest di Amerika Serikat.

Pendiri sekaligus Direktur Balinale, Deborah Gabinetti, dipercaya menjadi juri kompetisi internasional kategori film panjang pada LeFIFA ke-44 yang berlangsung pada 12–22 Maret 2026 di Montreal, Kanada.

Baca Juga:

Pada periode yang sama, dia juga ditunjuk sebagai mentor industri film dan televisi dalam forum kreatif di ajang SXSW yang digelar di Austin, Texas.

Penunjukan tersebut dinilai sebagai pengakuan terhadap kiprah Balinale dalam ekosistem perfilman global.

Deborah menyebut keterlibatannya di dua forum internasional itu membuka peluang kolaborasi yang lebih luas bagi sineas Indonesia.

Baca Juga:

“Penunjukan ini merupakan bentuk pengakuan global terhadap standar industri yang kami bangun. Melalui kolaborasi dengan LeFIFA dan SXSW, Balinale berkomitmen menjadi inkubator bagi talenta Indonesia untuk terhubung langsung dengan para pemimpin industri film dunia,” ujarnya.

Reputasi Balinale juga makin menguat setelah festival tersebut memperoleh status kualifikasi Academy Awards pada 2025.

Festival film Balinale memperluas jaringan global lewat LeFIFA Kanada dan SXSW AS.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Balinale  LeFIFA  SXSW  Deborah Gabinetti  Industri film  festival film 
BERITA BALINALE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp