Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Balita di Bandung Tewas Dianiaya Ibu Tiri, Begini Kesaksian Warga

Rabu, 26 November 2025 – 12:42 WIB
Balita di Bandung Tewas Dianiaya Ibu Tiri, Begini Kesaksian Warga - JPNN.COM
Suasana kamar kontrakan yang dihuni Bian bersama ibu tirinya di Gang Gagak IV A, Desa Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Raditya Alllibyan Fauzan (4 tahun) balita asal Kota Bandung, meninggal dunia di tangan ibu tirinya sendirinya.

Bian, sapaannya, diduga dianiaya oleh ibu sambungnya yang bernama Sari Mulyani (26 tahun) di sebuah rumah kontrakan di Gang Gagak IV A, Desa Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung.

Kusumawardhani (60 tahun), salah satu warga mengatakan, keluarga korban belum lama ini menempati rumah kontrakan di lingkungannya.

Baca Juga:

Menurutnya, tidak ada kendala sosial dalam urusan berbaur dengan lingkungannya. Bian bahkan aktif bermain di depan rumahnya bersama teman-temannya.

"Warga sendiri ya pada tidak menyangka gitu. Sampai detik ini saya juga nggak nyangka. Duh ya Allah. Anak itu kan suka mau main-main di depan rumah. Itu ya mainan di depan rumah saya," kata Kusuma saat ditemui di Jalan Desa Cipadung, Rabu (26/11/2025).

Saking aktifnya Bian bermain di lingkungan, tetangga bahkan menganggapnya seperti anak sendiri.

Baca Juga:

Kusuma menceritakan, ada tetangga yang kerap memberikan uang jajan kepada Bian karena hubungannya sudah sangat dekat.

Kenangan inilah yang membuat tetangga tidak menyangka dan menangis histeris saat mengetahui bocah lucu itu tewas diduga diniaya ibu tirinya.

Balita di Bandung tewas diduga dianiaya oleh ibu tiri. Warga kaget karena korban dikenal ramah, sering bermain, dan akrab dengan tetangga.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   balita dibunuh  Bandung  Jawa Barat  kematian balita 
BERITA BALITA DIBUNUH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp