Balita Diduga Meninggal Setelah Mengalami Kekerasan di Bandung, Ibu Tiri Diperiksa

jpnn.com, BANDUNG - Polrestabes Bandung mendalami kasus kematian seorang balita yang diduga mengalami kekerasan sebelum meninggal dunia di RSUD Ujungberung.

Kasat Reskrim Polrestabes Bandung Kompol Anton mengatakan, polisi memeriksa ibu tiri korban untuk dimintai keterangan terkait peristiwa itu.

"Saat ini sedang didalami," kata Anton saat dihubungi, Minggu (23/11/2025).

Menurutnya, penyelidikan dilakukan setelah pihak keluarga melaporkan apa yang menimpa balita tersebut ke Satreskrim Polrestabes Bandung.

Sebelumnya, seorang balita meninggal dunia dengan kondisi tidak wajar. Hal ini pertama kali diungkapkan pihak RSUD Ujungberung menyatakan bahwa penyebab kematian bukan karena kesalahan penanganan, melainkan karena ditemukan sejumlah luka pada tubuh korban.

Balita berusia 4 tahun bernama Raditya Allibyan Fauzan itu menghembuskan napas terakhirnya pada Sabtu (22/11).

Didin, ayah sambung dari Raditya, mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui pasti tindakan apa yang terjadi pada anak tersebut.

Dia mengaku sedang bekerja di Depok saat mendapat kabar kondisi Raditya yang kritis.