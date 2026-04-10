JPNN.com - Daerah - Sumsel

Balita Tenggelam di Sungai Komering Ditemukan Meninggal Dunia

Jumat, 10 April 2026 – 20:20 WIB
Jasad balita korban tenggelam dibawa ke rumah duka. Foto: Basarnas Palembang.

jpnn.com - PALEMBANG - Balita berinisial F (2) yang tenggelam di Sungai Komering, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, Jumat (10/4) sekitar pukul 13.30 WIB. 

"Benar, korban sudah ditemukan. Jenazah saat ini sudah dievakuasi menuju rumah duka untuk diserahkan ke pihak keluarga," kata Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin, Jumat (10/4). 

Korban ditemukan oleh warga yang turut membantu proses pencarian. Saat ditemukan, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia dan berada di tepian sungai di wilayah Desa Lubar, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten OKU Selatan. 

Lokasi penemuan diperkirakan berjarak sekitar 20 kilometer dari titik awal kejadian. 

"Kami menyampaikan dukacita yang mendalam. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup," ungkap Raymond. 

Dia menambahkan dengan ditemukannya korban, maka operasi pencarian resmi dihentikan. 

Raymond turut mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pencarian, mulai dari Basarnas Palembang, TNI/Polri, BPBD, Tagana, Damkar hingga masyarakat setempat yang telah bekerja selama proses berlangsung. 

Diaa juga mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada, terutama saat beraktivitas di sekitar sungai. 

