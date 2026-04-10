Balita Tenggelam di Sungai Komering, Tim SAR Lakukan Pencarian
jpnn.com, OKU SELATAN - Seorang anak laki-laki bernama Findo (2) dilaporkan tenggelam di Sungai Komering, tepatnya di Kampung Masjid, Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Muara Dua, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan.
Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (9/4/2026) sekitar pukul 15.30 WIB.
Saat itu, korban sedang bermain di depan rumahnya yang berada di bibir sungai. Diduga korban terpeleset hingga jatuh ke sungai.
Salah seorang warga yang berada di lokasi kejadian mengaku sempat melihat korban hanyut terseret arus Sungai Komering.
Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin menerangkan bahwa pihaknya telah mengerahkan tim untuk melakukan pencarian terhadap korban.
"Kami menerima informasi kejadian ini pada malam hari dan langsung memberangkatkan satu tim rescue menuju lokasi. Saat ini tim SAR gabungan telah melakukan pencarian dengan metode penyisiran menggunakan perahu karet di sepanjang aliran Sungai Komering,” ungkap Raymond, Jumat (10/4/2026).
Dalam pelaksanaan operasi SAR, tim SAR gabungan dibagi menjadi dua Search and Rescue Unit (SRU).
SRU 1 dan SRU 2 melaksanakan pencarian dengan metode penyisiran di atas permukaan air secara visual menggunakan perahu karet.