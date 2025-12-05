Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Balita yang Tenggelam di Sungai Musi Ditemukan Meninggal Dunia

Jumat, 05 Desember 2025 – 18:30 WIB
Jasad korban saat dievakuasi ke daratan. Jumat (5/12/2025). Foto: Basarnas Palembang.

jpnn.com - PALEMBANG - Balita berinisial G (4) yang
dilaporkan tenggelam saat mandi di Sungai Musi, Desa Bunga Karang, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh Tim SAR Gabungan, Jumat (5/12) sekitar pukul 12.30 WIB. 

Korban kali pertama ditemukan oleh masyarakat yang sedang menjala ikan di sungai.

Posisi korban saat ditemukan mengapung di tengah sungai atau sekitar radius 3 kilometer dari lokasi awal kejadian. 

"Benar, korban sudah kami temukan dalam keadaan meninggal dunia," ungkap Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin. 

Selanjutnya, korban dievakuasi untuk kemudian dibawa ke rumah duka menggunakan ambulans guna diserahkan kepada pihak keluarga. 

"Dengan ditemukannya korban maka operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Semua unsur SAR yang terlibat dalam proses pencarian dikembalikan ke satuannya masing-masing dengan ucapan terima kasih," ucap Raymond. 

Diberitakan sebelumnya, kejadian berawal pada Kamis (4/12/2025) sekitar pukul 14.00 WIB korban sedang mandi di pinggir sungai bersama ibunya.

Kemudian, ibunya naik ke atas untuk mengambil perlengkapan mandi yang tertinggal di rumah.

Balita berinisial F (4) yang tenggelam di Sungai Musi saat mandi bersama ibunya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.

