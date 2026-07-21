Balsa Sekulic Sudah Lama Mengincar Momen Ini Bersama Persib Bandung

jpnn.com - Balsa Sekulic mulai menikmati kehidupan barunya bersama Persib Bandung.

Penyerang asal Montenegro itu mengaku proses adaptasinya berjalan jauh lebih cepat dari perkiraan setelah mendapat sambutan hangat sejak pertama kali tiba di Kota Kembang.

Baru sekitar sepekan bergabung, Sekulic sudah merasa nyaman dengan lingkungan barunya di Persib.

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Menurut pemain berusia 28 tahun tersebut, suasana Bandung, kondisi cuaca, hingga hubungan yang terjalin dengan para pemain dan staf pelatih membuatnya mudah beradaptasi.

"Luar biasa. Saya merasa sangat baik di sini. Saya suka dengan cuacanya, makanan, dan rekan-rekan satu tim serta jajaran pelatih sangat baik kepada saya. Semuanya berjalan dengan oke," ujarnya.

Kondisi itu dinilai menjadi modal penting bagi Sekulic untuk segera menyatu dengan permainan Pangeran Biru.

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Dalam setiap sesi latihan, dia terus berusaha memahami gaya bermain tim sekaligus membangun kerja sama dengan rekan-rekan barunya.

Sudah Lama Mengenal Persib

Sebelum menerima tawaran berkarier di Indonesia, Sekulic ternyata sudah mengenal nama besar Persib.