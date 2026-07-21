Balsa Sekulic tak Sabar Debut Bersama Persib Bandung

jpnn.com - JAKARTA - Balsa Sekulic sudah tidak sabar debut bersama klub BRI Super League Persib Bandung. Sekulic mengaku sudah tak sabar untuk bermain di hadapan suporter Persib Bandung yang terkenal masif dan memberikan dukungan luar biasa. Pemain yang berposisi penyerang itu resmi didatangkan ke Maung Bandung itu pada bursa transfer menjelang musim 2026/2027.

Sekulic mengaku datang ke Persib Bandung karena mengetahui reputasi besar yang dimiliki tim Pangeran Biru. Pemain berkebangsaan Montenegro itu menambahkan bahwa bermain di kompetisi Asia adalah salah satu alasan kuatnya menerima pinangan dari Persib Bandung.

"Oh ya, tentu saja. Saya tahu tentang hal itu (Persib bermain di kompetisi Asia). Saya sudah tidak sabar untuk bisa segera bermain, mendapatkan menit bermain pertama saya, dan tampil langsung di depan para penggemar (Bobotoh) yang luar biasa ini," kata Sekulic dikutip dari laman resmi klub, Selasa (21/7).

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Pemain berusia 28 tersebut sudah satu pekan berada di Bandung dan merasakan proses adaptasi yang berjalan lancar berkat sambutan hangat dari seluruh elemen tim.

Sekulic menilai lingkungan baru yang ditemui sejak tiba di Bandung membuatnya cepat merasa seperti di rumah sendiri. Suasana kota, makanan, hingga hubungan dengan rekan-rekan setim dan jajaran pelatih, memberikan kesan positif baginya.

Dia menjelaskan adaptasi yang cepat tersebut menjadi modal penting untuk segera menyatu dengan permainan Persi Bandung.

Di setiap sesi latihan, Sekulic terus berusaha memahami karakter tim sekaligus membangun chemistry dengan para pemain lainnya.

"Luar biasa. Saya merasa sangat baik di sini. Saya suka dengan cuacanya, makanan, dan rekan-rekan satu tim serta jajaran pelatih sangat baik kepada saya. Semuanya berjalan dengan oke," katanya. (antara/jpnn)