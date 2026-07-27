Balsa Sekulic Ungkap Perasaan Seusai Debut Bersama Persib, Ada Satu Penyesalan

jpnn.com - BANDUNG - Balsa Sekulic menjalani debutnya dengan tim Persib Bandung pada pertandingan fase Grup A Piala Presiden 2026 melawan Arema FC di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Sabtu (25/7).

Pada laga yang berakhir dengan kemenangan untuk Persib itu, Balsa diturunkan sejak menit pertama oleh Pelatih Igor Tolic.

Dia tampil impresif dan beberapa kali mengancam gawang Arema. Penampilan perdananya pun terbilang manis, ada kontribusi Balsa dalam proses gol yang dicetak Uillam Barros.

Dari tengah, Balsa mengoper bola ke arah Berguinho yang langsung dieksekusi kepada Barros.

Ribuan Bobotoh di stadion pun bergemuruh, setelah gol Barros menggetarkan gawang Arema FC di menit ke-23.

Balsa kembali mendapatkan peluang kedua, tetapi tendangannya masih bisa dibaca oleh kiper Arema.

Ia mengaku senang dengan penampilannya di laga debut ini, tetapi disayangkan karena belum mencetak gol.

"Saya tidak mencetak gol, saya punya satu peluang, tetapi gagal. Selamat kepada rekan-rekan satu tim, mereka sangat bagus dan saya akan mencoba meningkatkan diri saya dan mencoba mencetak gol di pertandingan-pertandingan lainnya," kata Sekulic di Bandung, Senin (27/7/2026).