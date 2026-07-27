Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Olahraga

Balsa Sekulic Ungkap Perasaan Seusai Debut Bersama Persib, Ada Satu Penyesalan

Senin, 27 Juli 2026 – 11:11 WIB
Balsa Sekulic Ungkap Perasaan Seusai Debut Bersama Persib, Ada Satu Penyesalan - JPNN.COM
Penyerang Persib Bandung Balsa Sekulic. Foto: persib

jpnn.com - BANDUNG - Balsa Sekulic menjalani debutnya dengan tim Persib Bandung pada pertandingan fase Grup A Piala Presiden 2026 melawan Arema FC di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Sabtu (25/7).

Pada laga yang berakhir dengan kemenangan untuk Persib itu, Balsa diturunkan sejak menit pertama oleh Pelatih Igor Tolic.

Dia tampil impresif dan beberapa kali mengancam gawang Arema. Penampilan perdananya pun terbilang manis, ada kontribusi Balsa dalam proses gol yang dicetak Uillam Barros.

Baca Juga:

Dari tengah, Balsa mengoper bola ke arah Berguinho yang langsung dieksekusi kepada Barros.

Ribuan Bobotoh di stadion pun bergemuruh, setelah gol Barros menggetarkan gawang Arema FC di menit ke-23.

Balsa kembali mendapatkan peluang kedua, tetapi tendangannya masih bisa dibaca oleh kiper Arema. 

Baca Juga:

Ia mengaku senang dengan penampilannya di laga debut ini, tetapi disayangkan karena belum mencetak gol.

"Saya tidak mencetak gol, saya punya satu peluang, tetapi gagal. Selamat kepada rekan-rekan satu tim, mereka sangat bagus dan saya akan mencoba meningkatkan diri saya dan mencoba mencetak gol di pertandingan-pertandingan lainnya," kata Sekulic di Bandung, Senin (27/7/2026). 

Striker asing Balsa Sekulic menjalani debut impresifnya dengan Persib Bandung. Begini ungkapan perasaannya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Balsa Sekulic  Piala Presiden 2026  Persib Bandung 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp