Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Bambang Pamungkas Berhati-Hati Mengomentari Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026

Rabu, 15 Oktober 2025 – 15:57 WIB
Bambang Pamungkas Berhati-Hati Mengomentari Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 - JPNN.COM
Bambang Pamungkas. Foto: PSSI.org

jpnn.com - JAKARTA - Legenda Timnas Indonesia Bambang Pamungkas enggan menanggapi kegagalan skuad Garuda menembus Piala Dunia 2026.

Pria kelahiran 10 Juni 1980 itu menilai bahwa saat ini seluruh pihak sebaiknya bisa menahan diri ketimbang memperkeruh suasana.

“Harus berhati-hati untuk menyampaikan sesuatu karena kaitannya bisa atau dapat memperkeruh suasana yang terjadi di luar," ujar suami Tribuana Tungga Dewi itu saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (15/10).

Baca Juga:

Mantan pemain Selangor dan Pelita Bandung Raya itu berharap seluruh penggemar Timnas Indonesia masih tetap mendukung skuad Garuda.

Pemilik 86 caps di Timnas Indonesia itu menilai dukungan dari fan sangat penting terlebih di saat kondisi terpuruk saat ini.

“Menurut saya ini adalah waktu yang paling krusial bagi semua untuk mendukung tim nasional," ujar legenda tim Persija Jakarta tersebut.

Baca Juga:

"Jangan saat di sedang di atas saja Timnas Indonesia didukung," imbuhnya.

Timnas Indonesia gagal lulus ke putaran final Piala Dunia 2026 setelah hancur di Babak IV Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (mcr16/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:

Bambang Pamungkas enggan menanggapi hasil yang didapat skuad Garuda pada putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026

Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Muhammad Naufal

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bambang Pamungkas  Timnas Indonesia  Piala Dunia 2026  kualifikasi Piala Dunia 2026 
BERITA BAMBANG PAMUNGKAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp