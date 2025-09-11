Bambang Pamungkas Buka Suara Soal Nasib Rizky Ridho di Persija Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Bambang Pamungkas yang baru ditunjuk menjadi Direktur olahraga Persija Jakarta angkat bicara terkait nasib sang kapten tim, Rizky Ridho.

Ia memastikan tim ibu kota itu akan mempertahankan pemain bertahan yang juga jadi andalan Timnas Indonesia tersebut.

Kontrak Ridho di Macan Kemayoran diketahui akan habis pada akhir musim 2025/2026.

Dengan demikian, sesuai regulasi yang ada, maka sang pemain berhak meninggalkan Persija jika ada klub yang berminat menggunakan jasanya pada pertengahan 2026.

“Rizky Ridho tidak akan ke mana-mana, itu yang bisa saya sampaikan,” kata Bambang pada acara Ngopi bareng Persija di Persija Cafe, Jakarta, Kamis.

“Sejauh ini sudah ada obrolan antara saya, Ridho, Pak Panca (Direktur Persija Mohamad Prapanca), dan agen Ridho yang Insya Allah dalam minggu ini bisa jadi sesuatu yang jadi pegangan untuk meyakinkan agar Ridho tetap berada di Persija,” kata dia.

Ridho yang dibesarkan di sistem pembinaan sepak bola usia muda Persebaya, telah berseragam Persija sejak 2023. Seiring berjalannya waktu, ia bukan saja menjadi salah satu pilar penting di lini belakang Macan Kemayoran, bahkan diberi kepercayaan untuk menjadi kapten tim sejak musim 2024/2025.

Bambang kemudian memaparkan bahwa Persija menaruh harapan besar agar Ridho tetap bermain di Persija dan menjadi kapten Persija, saat klub itu memasuki dua momen penting pada 2027 dan 2028. Pada 2027, kota Jakarta akan merayakan ulang tahun ke-500, sedangkan pada 2028, Persija akan berusia 100 tahun.