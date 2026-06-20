Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Bambang Patijaya DPR: Pasokan Batu Bara DMO Tersedia, PLN Harus Bergerak Cepat Atasi Kendala di Lapangan

Sabtu, 20 Juni 2026 – 17:15 WIB
Bambang Patijaya DPR: Pasokan Batu Bara DMO Tersedia, PLN Harus Bergerak Cepat Atasi Kendala di Lapangan - JPNN.COM
Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya. Foto: Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya meminta PT PLN (Persero) untuk segera mengambil langkah-langkah percepatan dalam mengatasi berbagai kendala yang menyebabkan terganggunya pasokan batu bara ke sejumlah pembangkit listrik.

Menurutnya, dari sisi ketersediaan pasokan nasional, pemerintah telah memberikan dukungan yang sangat memadai melalui kebijakan Domestic Market Obligation (DMO).

Bambang menjelaskan pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menetapkan alokasi DMO batu bara sebesar 192 juta ton untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri pada tahun 2026.

Baca Juga:

Alokasi tersebut merupakan penugasan pasokan batu bara yang telah ditetapkan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan pemegang izin usaha pertambangan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), khususnya untuk menjamin kebutuhan batu bara sektor ketenagalistrikan nasional yang didominasi oleh PLN.

Dia menyebut dengan alokasi DMO sebesar 192 juta ton yang telah disiapkan pemerintah, sesungguhnya dari sisi ketersediaan pasokan batu bara nasional tidak ada persoalan.

"Kebutuhan batu bara PLN tahun ini sekitar 154 juta ton, sementara pemerintah telah menugaskan pasokan yang jauh lebih besar melalui skema DMO. Karena itu, apabila masih terdapat kendala pasokan ke pembangkit, PLN perlu bergerak cepat menyelesaikan berbagai hambatan yang terjadi di lapangan," ujar Bambang.

Baca Juga:

Menurut Bambang, dari alokasi DMO yang telah disediakan pemerintah, realisasi kontrak pasokan batu bara PLN hingga saat ini baru mencapai sekitar 134 juta ton.

Artinya, masih terdapat sekitar 20 juta ton kebutuhan yang perlu segera diamankan melalui kontrak dan penyerapan pasokan hingga akhir tahun 2026.

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya meminta PT PLN segera mengambil langkah-langkah percepatan dalam mengatasi kendala pasokan batu bara.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   DPR  Bambang Patijaya DPR  batu bara  PLN 
BERITA DPR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp