Bambang Patijaya DPR Raih KWP Award 2026 Perihal Pimpinan Fokus Transisi Energi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya dinobatkan sebagai 'Pimpinan Fokus Transisi Energi dan Kemandirian Energi' dalam ajang KWP Award 2026 yang digagas Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP).

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Bambang dalam mengawal isu strategis sektor energi di Parlemen.

Menanggapi penghargaan tersebut, Bambang menyampaikan rasa terima kasih kepada para wartawan, khususnya yang tergabung dalam KWP yang telah memberikan perhatian dan penilaian terhadap kinerjanya.

"Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian dari kawan-kawan wartawan. Karena terkait dengan ini, kami ini kan orang yang dinilai oleh para wartawan," kata Bambang usai menerima penghargaan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 16 April 2026.

Legislator dari Fraksi Partai Golkar menilai peran media sangat penting dalam membangun komunikasi antara Legislatif dengan masyarakat. Menurutnya, kemitraan yang baik antara Parlemen dan media akan membantu dalam penyampaian informasi yang akurat dan berimbang.

"Kami senang bisa bermitra dengan kawan-kawan media parlemen, sehingga dengan demikian mudah-mudahan dapat lebih meningkatkan kerja sama dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara berimbang, benar, tepat, dan bermutu," ucapnya.

Bambang berharap sinergi antara DPR dan insan pers terus terjaga guna mendukung transparansi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap Legislatif, khususnya dalam isu-isu strategis seperti transisi energi dan ketahanan energi nasional.

KWP Award 2026 tidak hanya menjadi ajang seremoni, tetapi juga simbol pengawasan sekaligus apresiasi dari jurnalis parlemen terhadap kinerja wakil rakyat.