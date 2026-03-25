Bambang Percaya Prabowo Punya Strategi Menghadapi Krisis Geopolitik

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Eksekutif Pranata Kebijakan Politik dan Ekonomi Nasional (PKPEN) Bambang Widjanarko Setio menilai Indonesia siap menghadapi dampak perang atau ketegangan yang melibatkan Iran, Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah.

Kesiapan itu lantaran kemandirian pangan dan pemenuhan kebutuhan dasar energi.

"Suatu negara yang berdaulat akan sangat bergantung pada pemenuhan kebutuhan pangan dan kemandirian energi sebagai fondasi dasar dan pilar utama suatu negara berdaulat," katanya.

"Presiden Prabowo Subianto sudah sejak awal bersiap diri, termasuk agar Indonesia bertahan di tengah krisis geopolitik dan perang Iran, Amerika Serikat dan Israel," imbuh Bambang.

Menurut pria yang juga Ketua Prabowo Mania 08 Jawa Timur ini, Presiden Prabowo Subianto selalu menekankan pentingnya Indonesia mengedepankan kedaulatan, ketahanan dan kemandirian pangan dan energi secara komprehensif dan strategis.

Di tengah-tengah hubungan kerja sama ekonomi internasional, Indonesia tidak boleh selalu bergantung dengan negara-negara lainnya. Indonesia, harus mampu menata kehidupan ekonomi nasional secara eksklusif, sehingga dapat bertahan dalam geliat geopolitik yang sedang terjadi dan dampaknya terhadap kehidupan ekonomi nasional.

"Indonesia, dalam segala bidang kehidupan, harus berdaulat atas ekonomi nasional dan harus mampu memenuhi berbagai kebutuhan dasar kehidupan. Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan energi. Pemerintah harus bertanggung jawab bagi kehidupan dasar ekonomi rakyatnya," kata Bambang.

Selain itu, Bambang menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan para pemangku kebijakan negara, harus berpikir dan bekerja keras untuk bertahan dalam krisis energi dan ketersediaan pangan nasional.