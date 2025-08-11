Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bamsoet Dukung Komitmen Prabowo Pertahankan NKRI Hingga Tetes Darah Penghabisan

Senin, 11 Agustus 2025 – 18:13 WIB
Anggota DPR RI Bambang Soesatyo mendukung penuh sikap tegas Presiden Prabowo Subianto untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Foto: MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Bambang Soesatyo mendukung penuh sikap tegas Presiden Prabowo Subianto untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hingga tetes darah penghabisan.

Pernyataan Presiden yang menyebut “daripada dijajah kembali, lebih baik mati” adalah pesan moral yang relevan di tengah derasnya arus globalisasi.

Saat ini ancaman dapat masuk melalui teknologi, informasi bahkan ekonomi, semangat juang mempertahankan kemerdekaan harus menjadi bagian dari pendidikan karakter bangsa sejak dini.

Data Global Firepower Index 2025 menunjukkan Indonesia menempati peringkat ke-13 dunia dalam kekuatan militer. Namun, peringkat ini tidak boleh membuat bangsa Indonesia lengah.

Perlu kesiapan mental dan partisipasi rakyat sebagai kekuatan pertahanan semesta.

"Konsep pertahanan rakyat semesta, di mana kekuatan militer formal diperkuat oleh kesiapsiagaan seluruh warga, merupakan suatu keharusan di tengah dinamika keamanan global,".

"Kami harus membangun mentalitas pertahanan yang menyeluruh, di mana setiap warga menjadi bagian dari benteng NKRI. Sejarah menunjukkan, bangsa yang siap bertahan di setiap jengkal wilayahnya adalah bangsa yang tidak akan mudah ditaklukkan,” ujar pria yang akrab Bamsoet di Jakarta, Senin (11/8/25).

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, komitmen yang disampaikan Presiden Prabowo mencerminkan kesadaran strategis bahwa kekuatan pertahanan nasional tidak boleh hanya terpusat di titik-titik perbatasan, tetapi harus menyatu dalam denyut kehidupan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo mendukung penuh sikap tegas Presiden Prabowo Subianto untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

