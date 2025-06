Bamsoet Tegaskan Kesuksesan Gelaran Formula E Prestasi Seluruh Masyarakat Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo alias Bamsoet bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Hasyim Joyohadikusumo mengapresiasi kesuksesan penyelenggaraan Formula E Jakarta (Jakarta E-Prix 2025) yang digelar di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) Ancol.

Hal itu disampaikan Bamsoet usai mengalungkan FIA President Medal kepada the winner of the 2025 Jakarta E-Prix di JIEC Ancol, Sabtu (21/6).

Diikuti 22 pebalap dari sebelas tim yang mewakili 10 negara, Jakarta E-Prix 2025 bukan hanya sebuah perlombaan, tetapi juga sebuah momen penting membuktikan kemampuan Indonesia sebagai tuan rumah kejuaraan internasional.

Selain sebagai sarana promosi kendaraan listrik dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pariwisata dan industri kreatif.

"Kesuksesan Jakarta E-Prix 2025 tidak hanya menjadi prestasi bagi penyelenggara dan peserta, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Sabtu (21/6).

Menurut Bamsoet, ini adalah pembuktian nyata bahwa Indonesia mampu menjadi tuan rumah kejuaraan internasional dengan standar tinggi.

Penyelenggaraan Jakarta E-Prix 2025 bukan hanya sukses dari sisi teknis dan penyelenggaraan, tetapi juga memberi dampak positif yang luar biasa luas bagi bangsa Indonesia.

"Kami tidak hanya menyelenggarakan balapan, kami menyuguhkan masa depan,” ujar Bamsoet.