JPNN.com - Daerah

Bamus Betawi Ajak Warga Jaga Kondisi Jakarta Tetap Damai

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 18:51 WIB
Massa aksi demo 28 Agustus 2025 saat bentrok dengan petugas kepolisian di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/8). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Bamus Betawi mengajak warga untuk bersama-sama menjaga Jakarta agar kembali damai dan tidak mudah terprovokasi terhadap aksi kericuhan.

Ketua Umum Bamus Betawi Riano P Ahmad turut mencermati situasi dan kondisi yang terjadi, dan terus mengimbau terkait gelombang demonstarsi di sejumalah titik di Ibu Kota.

"Kami mengajak kepada warga Jakarta untuk menyampaikan aspirasinya tanpa melakukan kekerasan atau merusak fasilitas publik, termasuk kepada aparat yang bertugas menjalankan pengamanan aksi. Yuk, kita jaga sama-sama Jakarta," kata Riano, Sabtu.

Menurut Riano, warga Jakarta harus bisa menahan diri menjaga situasi Jakarta tetap kondusif, dan menggelar aksi tanpa kekerasan ataupun perusakan fasilitas publik.

"Kami meminta warga tetap menjaga keselamatan diri. Kami berharap semua pihak ikut menjaga keamanan dan ketertiban di Jakarta. Kita sesama anak bangsa tidak boleh terprovokasi, mari menjaga persaudaraan," ujar Riano.

Di sisi lain, Riano juga menekankan agar aparat keamanan melakukan penanganan unjuk rasa dengan cara-cara persuasif dan humanis.

Menurut Riano, penting untuk menurunkan eskalasi atau ketegangan aksi massa di lapangan agar keamanan dan konduktivitas Jakarta tetap terjaga serta tidak merusak fasilitas publik demi kenyamanan bersama.

Lebih lanjut, Riano menyebut tidak boleh ada lagi masyarakat maupun dari pihak aparat yang menjadi korban kekerasan dalam aksi unjuk rasa di Jakarta.

TAGS   Bamus Betawi  Jakarta  Demo  demo DPR 
