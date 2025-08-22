Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Komersial

Ban Bridgestone M858 Diklaim Andal Untuk Truk Ringan

Jumat, 22 Agustus 2025 – 11:51 WIB
Ban Bridgestone M858 Diklaim Andal Untuk Truk Ringan - JPNN.COM
Ban baru Bridgestone M858. Foto: bridgestone

jpnn.com, JAKARTA - Bridgestone Indonesia baru saja memperkenalkan ban truk ringan yaitu Bridgestone M858.

Ban anyar itu diklaim mampu memberikan efisiensi, ketahanan, dan nilai operasional yang baik pada kendaraan logistik.

Bridgestone M858 tersedia dalam ukuran 7.50R16 123/119L, ini sekaligus melengkapi jajaran produk Light & Medium Truck Radial (LSR) Bridgestone yang sebelumnya sudah ada seperti L330, G530, dan R294.

Baca Juga:

“Dengan M858, kami tidak hanya menghadirkan produk dengan performa unggul dan teknologi yang dirancang memastikan kelancaran operasional bisnis, tetapi juga melengkapinya dengan dukungan jaringan layanan luas, termasuk 26 Bridgestone Truck Tire Center (BTTC)," ungkap President Director Bridgestone Indonesia, Mukiat Sutikno dalam keterangannya, Jumat (22/8).

Ban Bridgestone M858 diklaim menawarkan keunggulan seperti casing lebih kokoh, bead konstruksi yang kuat, umur telapak lebih panjang 7 persen, dan fleksibilitas medan.

Dengan begitu, lanjut Mukiat, pengguna ban M858 bisa menekan biaya operasional lebih optimal.

Baca Juga:

Melalui program kampanye khusus, konsumen bisa menikmati harga spesial untuk pembelian ban M858, L330, G530, dan R294, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Bridgestone juga menggelar Garage Shop Campaign di jaringan mitra TOMO, BTTC, BFP, serta toko ban umum.

Bridgestone Indonesia baru saja memperkenalkan ban truk ringan yaitu Bridgestone M858.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ban truk  ban bridgestone  Bridgestone M858  Truk ringan 
BERITA BAN TRUK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp