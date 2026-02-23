Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Bandar Narkoba Koko Erwin Penyuap AKBP Didik Kini Diburu Bareskrim

Jumat, 27 Februari 2026 – 01:45 WIB
Bandar Narkoba Koko Erwin Penyuap AKBP Didik Kini Diburu Bareskrim - JPNN.COM
Foto terduga bandar narkoba bernama Erwin alias Koko Erwin yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polri. (ANTARA/HO-Dittipidnarkoba Bareskrim Polri)

jpnn.com - Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri mengambil alih pengejaran terduga bandar narkoba bernama Erwin alias Koko Erwin yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Koko Erwin sebelumnya disebut-sebut sebagai penyuap mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro.

Bandar Narkoba Koko Erwin Penyuap AKBP Didik Kini Diburu BareskrimEks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro (kedua kanan), digiring petugas keluar dari ruang sidang KKEP di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta, Kamis (19/2). Foto: Nadia Putri Rahmani/Antara

Baca Juga:

"Benar bahwa Dittipidnarkoba Bareskrim Polri mengambil alih pengejaran DPO Erwin,” kata Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso di Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Erwin merupakan terduga bandar narkoba yang diburu atas dugaan memberi suap Rp 1 miliar kepada AKBP Didik Putra Kuncoro.

Atas peran tersebut, Koko Erwin telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda NTB.

Baca Juga:

Dalam dokumen surat DPO yang diterima ANTARA, surat tersebut diterbitkan pada 21 Februari 2026 dan ditandatangani oleh Dirtipidnarkoba Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso.

Untuk data tersangka, bandar narkoba tersebut memiliki nama lengkap Erwin Iskandar.

Tersangka bandar narkoba Erwin Iskandar alias Koko Erwin penyuap mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro kini diburu Bareskrim Polri.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   AKBP Didik  AKBP Didik Putra Kuncoro  Koko Erwin  Erwin Iskandar  Bandar Narkoba  Polda NTB  Bareskrim Polri  AKP Malaungi 
BERITA AKBP DIDIK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp