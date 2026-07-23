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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bandara Husein Sastranegara Aktif Lagi, Ojol Boleh Cari Penumpang, tetapi .....

Kamis, 23 Juli 2026 – 18:15 WIB
Bandara Husein Sastranegara Aktif Lagi, Ojol Boleh Cari Penumpang, tetapi ..... - JPNN.COM
Lanud Husein Sastranegara menyiapkan aturan bagi ojol yang ingin beroperasi di area bandara. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Lanud Husein Sastranegara bakal mengatur operasional pengemudi ojek online (ojol) yang masuk ke area bandara, menyusul rencana reaktivasi pada Agustus 2026. 

Para pengemudi ojol itu tetap bisa menarik penumpang di area bandara asalkan memenuhi sejumlah persyaratan. 

Komandan Lanud (Danlanud) Husein Sastranegara, Marsma TNI MD Irman Farhurrahman mengatakan ojol merupakan salah satu sarana pendukung bandara.

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Keberadaannya memudahkan penumpang dalam mendapatkan transportasi menuju dan atau meninggalkan bandara. 

Oleh karena itu, pihaknya akan menampung para driver online sebagai jasa antar-jemput penumpang.

Kendati begitu, Irman menyebut ada prosedur yang mesti dipatuhi.

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"Ojol itu salah satu sarana yang mempermudah kami. Kami tampung semuanya tetapi tetap dibatasi supaya tidak semrawut ya. Kami batasi artinya misalnya dan mereka juga tetap melalui prosedur-prosedur yang kita keluarkan," kata Irman di Bandung, Kamis (23/7/2026). 

Menurutnya, Bandara Husein Sastranegara menyediakan sejumlah tempat khusus untuk pengemudi ojek online mencari penumpang.

Lanud Husein Sastranegara menyiapkan aturan bagi ojol yang ingin beroperasi di area bandara. Driver tetap bisa menarik penumpang dengan syarat tertentu.

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TAGS   bandara husein sastranegara  ojek online  Bandara  penumpang 
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