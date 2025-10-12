Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali Menunjukkan Tren Pertumbuhan Positif, Lihat Datanya

Minggu, 12 Oktober 2025 – 17:07 WIB

jpnn.com - Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali yang dikelola PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) mencatatkan pertumbuhan positif sepanjang periode Januari-September-2025.

Berdasarkan data trafik, total pergerakan penumpang mencapai 18.231.771 orang, meningkat 1 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang tercatat 17.987.515 penumpang.

Dari total tersebut, sebanyak 11.537.703 atau 63 persen merupakan penumpang rute internasional, sementara 6.694.068 atau 37 persen merupakan penumpang domestik.

Komposisi ini menunjukkan bahwa Bali tetap menjadi destinasi utama wisatawan mancanegara, sekaligus menjaga pergerakan kuat di pasar domestik.

Dari sisi operasional penerbangan, hingga kuartal III 2025 Bandara I Gusti Ngurah Rai mencatat 106.942 pergerakan pesawat, terdiri atas 58.485 penerbangan internasional (55 persen) yang melayani 36 kota mancanegara, serta 48.457 penerbangan domestik (45 persen) yang melayani 21 kota di Indonesia.

Dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 105.979 pergerakan, trafik penerbangan juga tumbuh 1 persen.

Sejalan dengan pertumbuhan penumpang dan penerbangan, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali juga menunjukkan tren positif.

Hingga September 2025, tercatat 5.460.288 kunjungan wisman, tumbuh 12 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebanyak 4.887.166 kunjungan.