Bandara I Gusti Ngurah Rai Sukseskan Bali Pulau Terbaik Asia 2025

jpnn.com - Bandara I Gusti Ngurah Rai terus meningkatkan standar pelayanan dan memperkuat konektivitas penerbangan untuk mendukung Bali sebagai destinasi pariwisata dunia.

Tercatat pada Januari - September 2025, Bandara I Gusti Ngurah Rai melayani sekitar 18,23 juta penumpang pesawat atau meningkat 1% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Khusus rute internasional, jumlah penumpang pesawat sepanjang 9 bulan pertama 2025 itu mencapai 11,53 juta atau naik 9%.

General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Ahmad Syaugi Shahab menyebut pertumbuhan penumpang di rute internasional sejalan dengan rute-rute baru yang dibuka pada tahun ini.

"PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) dan maskapai terus memperkuat konektivitas penerbangan di Bali, sebagai upaya bersama untuk terus mendukung pariwisata Bali," kata Ahmad Syaugi melalui keterangan tertulis, Minggu (12/10/2025).

"Sejumlah rute baru internasional di buka di Bali pada tahun ini, yang terbaru di antaranya adalah pada September 2025, yakni dari dan ke Chengdu (China) serta Cheongju (Korea Selatan)," lanjutnya.

Syaugi menuturkan bahwa upaya memperkuat konektivitas ini turut mendukung Bali yang dinobatkan sebagai pulau terindah di Asia 2025.

Pada 7 Oktober 2025, majalah travel terkemuka dunia yakni Conde Nast Traveller mengumumkan Bali meraih skor tertinggi mencapai 96.86 sehingga berhak menyandang predikat nomor 1 pada kategori The Best Island in Asia dalam The Best Island in The World 2025: Readers’ Choice Awards.