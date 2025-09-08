Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bandara Semarang Kembali Layani Penerbangan Internasional, Bea Cukai Siap Beri Pelayanan

Senin, 08 September 2025 – 15:43 WIB
Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas, Tri Utomo Hendro Wibowo mengatakan pihaknya turut memberikan pelayanan kepabeanan. Foto: Bea Cukai

jpnn.com, SEMARANG - Penerbangan internasional kembali hadir di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang pada Jumat (05/09).

Maskapai AirAsia membuka rute perdana Kuala Lumpur–Semarang dengan jumlah penumpang lebih dari 160 orang.

Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas, Tri Utomo Hendro Wibowo mengatakan pihaknya turut memberikan pelayanan kepabeanan dalam kedatangan perdana ini.

“Kami tak hanya memberikan pelayanan, tetapi juga memastikan keamanan dengan mengawasi barang bawaan penumpang. Ini menjadi komitmen kami dalam mencegah masuknya narkotika dan barang berbahaya lainnya,” ujarnya.

Sejak pandemi Covid-19 melanda, penerbangan internasional di Semarang ditutup.

Hanya satu kali penerbangan internasional yang berlangsung pada Agustus 2023 untuk melayani jemaah Umrah.

Kini, dengan dibukanya rute AirAsia, penerbangan reguler internasional dari dan menuju Semarang kembali berjalan.

Pada kesempatan ini, turut diterapkan penggunaan aplikasi All Indonesia secara wajib.

