Bandara SMB II Palembang Siapkan 121 Penerbangan Tambahan untuk Mudik Lebaran 2026

jpnn.com - Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang mengakomodasi 121 jadwal penerbangan tambahan (extra flight).

Langkah ini diambil guna mengantisipasi lonjakan pergerakan penumpang yang diprediksi mencapai 188.129 pemudik pada periode Idulfitri 1447 Hijriah.

Executive General Manager Bandara SMB II Palembang Ahmad Syauqi Shahab mengungkapkan bahwa sejumlah maskapai telah mengajukan tambahan frekuensi terbang untuk melayani rute-rute dengan permintaan tinggi.

"Sejumlah maskapai seperti Garuda Indonesia, Lion Air, Super Air Jet, dan Citilink telah mengajukan tambahan frekuensi terbang untuk rute-rute gemuk, mulai dari Jakarta, Surabaya, Batam, hingga Yogyakarta,” ungkap Syauqi saat diwawancarai, Jumat (13/3/2026).

Selain penambahan kapasitas kursi, pihak bandara juga berkoordinasi dengan maskapai terkait penyediaan diskon tiket guna memfasilitasi kebutuhan mobilitas pemudik selama periode lebaran tahun ini.

Penyediaan bangku tambahan ini merespons proyeksi kenaikan trafik penumpang sebesar 3,8 persen dibandingkan tahun lalu.

Secara operasional, pergerakan pesawat diprediksi mencapai 1.176 kali keberangkatan dan kedatangan, dengan estimasi puncak kepadatan arus mudik pada 18 Maret (H-2) serta arus balik pada 24 Maret (H+7).

“Tahun ini kami memproyeksikan pergerakan penumpang menembus 188.129 orang. Kami sudah memetakan skema arus keberangkatan maupun kedatangan agar seluruh operasional di terminal berjalan lancar tanpa penumpukan,” kata Syauqi.