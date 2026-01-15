Bandcamp Memblokir Musik Buatan AI

jpnn.com - Di tengah derasnya arus kecerdasan artifisial yang merambah industri kreatif, platform distribusi musik indie Bandcamp mengambil sikap berani.

Platform yang selama ini dikenal sebagai “rumah” bagi musisi independen itu resmi melarang musik yang dibuat dengan kecerdasan artifisial (AI).

Keputusan itu menjadikan Bandcamp sebagai salah satu platform musik global pertama yang secara terbuka membatasi konten berbasis AI.

Bandcamp menegaskan komitmennya untuk menjaga ekosistem musik yang diciptakan oleh manusia, bukan mesin.

“Fakta bahwa Bandcamp adalah rumah bagi komunitas yang begitu dinamis yang terdiri atas orang-orang nyata yang membuat musik luar biasa adalah sesuatu yang ingin kami lindungi dan pertahankan,” tulis Bandcamp melalui Reddit.

Bandcamp juga membuka peran komunitas. Pengguna diminta melaporkan musik atau audio yang dicurigai sangat bergantung pada AI generatif.

Konten tersebut akan ditinjau tim internal, dan Bandcamp menegaskan memiliki hak untuk menghapus musik yang terindikasi dihasilkan oleh AI.

Langkah tersebut muncul di saat musik AI tumbuh pesat. Deezer mencatat sekitar 50.000 lagu berbasis AI diunggah ke platformnya setiap hari.