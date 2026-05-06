JPNN.com - Dahlan Iskan

Bandit Sosial

Oleh Dahlan Iskan

Rabu, 06 Mei 2026 – 07:53 WIB
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Saya ke Universitas Indonesia pagi ini –setelah kemarin sore ke Universitas Paramadina.

Di UI ada rekan wartawan meraih gelar doktor: disertasinya mengenai Kusni Kasdut.

Kusni Kasdut (tengah) saat diamankan petugas.

Di Paramadina, yang tahun ini mulai membuka program doktor, ada diskusi tentang krisis dan manajemen krisis.

Fajar Kurniawan, wartawan itu, mencari saya sampai ke tempat senam dansa: minta saya jadi salah satu penguji dari luar universitas.

Pada awalnya saya menolak: saya tidak ahli di bidang ilmu yang jadi objek penelitian: ilmu sejarah. Tapi Fajar mengajukan alasan: Dekan Fakultas Ilmu Budaya Dr Untung Yuwono memutuskan nama saya yang disetujui. Demikian juga promotor Fajar, Prof Dr R. Tuty Nur Mutia.

Alasan mereka: sayalah wartawan yang pernah mewawancarai Kusni Kasdut. Yakni saat tokoh itu tinggal di penjara Kalisosok Surabaya –menunggu hukuman matinya dilaksanakan.

Itu sudah lama sekali. Tahun 1979-an. Saya masih jadi wartawan junior di Majalah Tempo –untuk daerah liputan Jatim.

