Bandung bjb Tandamata Ditunggu Lawan Berat di AVC Champions League 2026

Jumat, 20 Maret 2026 – 21:41 WIB
Skuad Bandung bjb Tandamata saat berlaga pada ajang SEA V League 2023 di Thailand. Foto: Dokumentasi SMM Volleyball

jpnn.com - Tim voli putri Bandung bjb Tandamata akan menjadi wakil Indonesia pada ajang AVC Champions League 2026.

Meski demikian, hingga kini belum ada penjelasan resmi terkait alasan penunjukan tim asal Kota Kembang tersebut sebagai wakil Merah Putih di kompetisi Asia.

Berdasarkan jadwal, peluang Bandung bjb Tandamata untuk tampil cukup terbuka. AVC Champions League 2026 rencananya digelar di Goyang, Korea pada 26–30 April mendatang.

Namun, waktu tersebut beririsan dengan grand final Proliga 2026 yang baru akan berakhir pada 26 April di Yogyakarta.

Saat ini, Bandung bjb Tandamata mulai mempersiapkan tim untuk menghadapi turnamen tersebut.

Dukungan publik pun mengalir meski lawan yang akan dihadapi dipastikan tidak mudah.

Sebagai bagian dari persiapan, manajemen telah merekrut pemain asal Polandia, Weronika Szlagowska, yang sebelumnya memperkuat Jakarta Livin’ Mandiri.

Berdasarkan jadwal, tim yang telah mengoleksi empat gelar juara itu akan menghadapi wakil Jepang pada babak pertama.

