JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bandung Dapat Bantuan Sapi Kurban Prabowo, Beratnya 1,2 Ton

Rabu, 27 Mei 2026 – 09:54 WIB
Sapi jumbo seberat 1,2 ton milik Presiden Prabowo Subianto diserahkan Pemkot Bandung kepada Masjid Al Ukhuwah sebagai hewan kurban Iduladha 1447 HIjriah. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyerahkan bantuan hewan kurban sapi jumbo dengan berat mencapai 1,25 ton kepada Masjid Al Ukhuwah.

Hewan kurban tersebut berasal dari Presiden Prabowo Subianto untuk Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah di Bandung.

Farhan mengatakan, sapi tersebut diambil dari peternak asal Ujungberung, Kota Bandung. Dari enam ekor sapi yang ditawarkan, presiden memilih sapi yang diberi nama Sheva.

"Hari ini setelah Salat Id di Masjid Al Ukhuwah, kami bersama-sama menyerahkan sapi kurban dari Presiden RI. Sapi khas Indonesia dari Jawa Tengah, kemudian dibesarkannya di Ujungberung. Beratnya 1.250 kilogram atau 1,25 ton, merupakan sapi kurban dari Presiden RI Prabowo Subianto," kata Farhan saat ditemui di Masjid Al Ukhuwah, Rabu (27/5).

Sapi ini akan disembelih di Rumah Potong Hewan (RPH) Ciroyom, Kota Bandung, dan hari ini dagingnya dibagikan langsung kepada para mustahik.

"Disalurkan langsung ke RPH Kota Bandung dan insyaallah akan disalurkan kepada mustahik hari ini juga," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar mengatakan, sapi Sheva sudah melalui proses seleksi ketat oleh pihak Istana Kepresidenan sebelum akhirnya terpilih sebagai hewan kurban orang nomor satu di Indonesia itu.

"Sangat ketat seleksinya, dan ini dari satu yang terpilih dari enam ekor yang kami tawarkan," kata Gin Gin.

Sapi kurban Presiden Prabowo Subianto di Bandung akan dipotong di RPH Ciroyom hari ini.

