Bandung Dinilai Potensial Melahirkan Atlet Flag Football Berkualitas

Minggu, 04 Januari 2026 – 19:14 WIB
Para peserta roadshow Taylormade Academy of Flag Football (TAFF) yang digelar di lapangan sepak bola UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Minggu (4/1/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Olahraga flag football mulai menunjukkan geliat perkembangan di Indonesia, khususnya di Kota Bandung.

Hal ini terlihat dari antusiasme peserta dalam roadshow Taylormade Academy of Flag Football (TAFF) yang digelar di lapangan sepak bola UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Minggu (4/1/2026).

Roadshow tersebut menjadi pemberhentian ketiga TAFF dalam rangka memperkenalkan flag football kepada masyarakat luas.

Di Bandung, kegiatan ini diikuti lebih dari 130 peserta, mulai dari pemula hingga atlet berpengalaman.

Sebelumnya, akademi yang digagas Asisten Pelatih Tim Nasional (Timnas) Flag Football Indonesia sekaligus Founder TAFF, Dana A Taylormade, telah menyambangi Surabaya dan Yogyakarta.

"Ini adalah TAFF Academy, kami berada di sini untuk memperkenalkan flag footbal di Indonesia."

"Pada dasarnya kami ingin berbagi pengetahuan dari pemain-pemain kami supaya ke depan banyak orang yang terlibat dalam olahraga ini," kata Dana ditemui di lokasi.

Mantan pemain Timnas AS periode 2022–2024 itu menilai Bandung memiliki potensi besar untuk melahirkan atlet flag football berkualitas.

TAGS   Flag Football  Timnas Flag Football  Flag Football Indonesia  Taylormade Academy of Flag Football  Dana A Taylormade 

