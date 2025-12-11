Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Bandung Siap Jadi Pilot Project Laboratorium Karbon Digital Indonesia

Kamis, 11 Desember 2025 – 14:11 WIB
konferensi Karbon Digital (Carbon Digital Conference/CDC) 2025 telah sukses diselenggarakan pada 8–10 Desember 2025 di Bandung, Jawa Barat. Foto: dok ICDC

jpnn.com, JAKARTA - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan Bandung siap untuk menjadi pilot project dalam pembuatan laboratorium karbon digital pertama di Indonesia.

Farhan menilai hal itu sebagai kesempatan emas bagi Kota Bandung untuk membuka diri sebagai living lab bagi para pelaku industri karbon digital. 

"Bandung dapat dimanfaatkan sebagai ruang prototyping teknologi. Jika prototipe berhasil, kami tinggal memperbesar kapasitasnya agar Bandung dikenal sebagai kota lahirnya Carbon Digital Economy,” kata Farhan dikutip, Kamis (11/12).

‎Menurut dia, Bandung memiliki urgensi untuk segera mengembangkan skema ekonomi karbon, terutama karena tantangan besar terkait ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH). 

Kota dengan densitas penduduk tinggi ini menghadapi keterbatasan lahan yang membuat target 30 persen RTH sebagaimana amanat undang-undang menjadi sulit tercapai.

Farhan juga menyebut adanya potensi pemanfaatan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) seluas sekitar 600–700 hektare yang dapat dikembangkan sebagai modal lingkungan (natural capital). 

Area ini dinilai dapat berkontribusi besar terhadap skema ekonomi karbon di masa mendatang.

Farham mengatakan, Carbon Digital Conference 2025 menandai perubahan penting dalam arah pembangunan Kota Bandung. Dari pendekatan konservatif lingkungan menjadi model ekonomi hijau berbasis teknologi digital, insentif karbon, dan kolaborasi global.

