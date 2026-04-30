Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Bandung Zoo Masih Ditutup, Kesehatan Satwa Dipantau Ketat

Kamis, 30 April 2026 – 11:21 WIB
Salah satu satwa macan tutul di Kebun Binatang Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Upaya menjaga kesehatan dan kesejahteraan satwa di Bandung Zoo terus diperkuat.

Terbaru, kolaborasi lintas lembaga dilakukan melalui diskusi teknis yang melibatkan tim dokter hewan dari berbagai instansi.

Dalam kunjungannya, tim veteriner Vantara ikut ambil bagian dalam diskusi teknis bersama tim dokter hewan gabungan. Tim tersebut terdiri dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung, RSH Cikole, BBKSDA Jawa Barat, serta dokter hewan yang saat ini bertugas di Bandung Zoo.

Baca Juga:

Diskusi bertujuan memperkaya referensi dan pendekatan penanganan kesehatan satwa melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman antarpraktisi.

Langkah tersebut diharapkan tetap mengacu pada pertimbangan medis yang komprehensif serta praktik terbaik dalam kesejahteraan satwa (animal welfare).

Sebelumnya, Pemkot Bandung melalui DKPP memastikan kondisi satwa yang ditangani berada dalam keadaan terkendali dan terus dipantau secara intensif oleh tim dokter hewan berwenang.

Baca Juga:

Kepala DKPP Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar, menegaskan penanganan kesehatan satwa dilakukan secara terkoordinasi dan berbasis hasil pemeriksaan medis.

"Penanganan satwa dilakukan oleh tim dokter hewan secara terkoordinasi dan terus dipantau perkembangannya. Secara umum kondisi satwa dalam keadaan terkendali dan seluruh langkah penanganan dilakukan berdasarkan pertimbangan medis yang komprehensif," kata Gin Gin di Bandung, Kamis (30/4/2026).

Kolaborasi lintas lembaga dan dukungan Vantara memperkuat penanganan kesehatan satwa Bandung Zoo, di tengah proses pencarian pengelola baru.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bandung Zoo  Kebun Binatang Bandung  Bandung  Jawa Barat 
BERITA BANDUNG ZOO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp