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JPNN.com - Daerah

Bandung Zoo Resmi Dikelola Fauna Land Ancol

Rabu, 10 Juni 2026 – 19:29 WIB
Bandung Zoo Resmi Dikelola Fauna Land Ancol - JPNN.COM
Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN/com

jpnn.com, BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung resmi menetapkan PT Fauna Land Ancol sebagai pengelola baru Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo).

Penunjukan Fauna Land setelah melalui proses seleksi yang dilaksanakan secara terbuka, profesional, dan akuntabel.

Penetapan ini menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan Bandun Zoo sebagai lembaga konservasi, sarana edukasi lingkungan, ruang rekreasi keluarga, serta salah satu aset publik yang memiliki nilai historis dan sosial bagi masyarakat Kota Bandung.

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Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyampaikan apresiasi kepada Panitia Seleksi yang telah menjalankan seluruh tahapan secara cermat dan profesional.

"Kami menyampaikan apresiasi kepada panitia seleksi yang telah bekerja secara profesional dan penuh kehati-hatian. Kami juga berterima kasih kepada Kementerian Kehutanan yang terus memberikan dukungan dan pendampingan sehingga proses ini dapat berjalan dengan baik dan tetap menempatkan fungsi konservasi sebagai prioritas utama," kata Farhan dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).

Menurutnya, Pemkot Bandung menempatkan fungsi konservasi, kesejahteraan satwa dan kepentingan publik sebagai pertimbangan utama dalam proses seleksi.

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"Bagi Pemkot Bandung, keberhasilan pengelolaan Bandung Zoo tidak hanya diukur dari jumlah pengunjung, tetapi juga dari kualitas konservasi, kesejahteraan satwa, kualitas edukasi dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat," tuturnya.

"Krena itu kami berharap pengelola baru dapat menghadirkan standar pengelolaan yang semakin baik dan bertanggung jawab," sambung Farhan.

Pemkot Bandung resmi menunjuk Fauna Land Ancol sebagai pengelola resmi Kebun Binatang Bandung.

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TAGS   Bandung Zoo  Pemkot Bandung  Fauna Land Ancol  Muhammad Farhan 
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