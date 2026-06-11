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JPNN.com - Nasional - Sosial

Bandung Zoo Siap Dibuka Kembali, Faunaland Susun Program Revitalisasi

Kamis, 11 Juni 2026 – 12:28 WIB
Bandung Zoo Siap Dibuka Kembali, Faunaland Susun Program Revitalisasi - JPNN.COM
Kebun Binatang Bandung. Foto: Diskominfo Kota Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Faunaland resmi ditetapkan sebagai pengelola Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo).

Penetapan ini menjadi awal dari proses transisi dan revitalisasi untuk mempersiapkan kembalinya salah satu ruang konservasi, edukasi, dan rekreasi.

"Bagi kami, Bandung Zoo bukan sekadar destinasi wisata. Bandung Zoo adalah rumah bagi satwa sekaligus sarana untuk membangun kesadaran publik tentang pentingnya konservasi," kata CEO Faunaland, Danny Gunalen dalam keterangannya, Kamis (11/6).

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"Karena itu, seluruh proses revitalisasi akan bertumpu pada prinsip kesejahteraan satwa, konservasi dan edukasi," serunya.

Sebagai langkah awal, Faunaland akan melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kondisi kawasan, fasilitas, sistem operasional dan koleksi satwa.

Hasil peninjauan tersebut akan menjadi dasar penyusunan program revitalisasi dan tahapan pembukaan kembali Bandung Zoo.

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Faunaland juga memandang Bandung Zoo memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai pusat pembelajaran keanekaragaman hayati Indonesia.

Melalui penguatan fungsi konservasi dan edukasi, Bandung Zoo diharapkan dapat menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dengan kekayaan fauna Indonesia sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan.

Faunaland resmi ditetapkan sebagai pengelola Bandung Zoo dan mulai menyiapkan revitalisasi dengan fokus pada konservasi, edukasi, dan kesejahteraan satwa.

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TAGS   Bandung Zoo  Kebun Binatang Bandung  Kebun Binatang  wali kota BANDUNG Farhan 
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