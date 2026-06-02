Bang Doel Tinjau Pembukaan Jalan Lenteng Agung Raya: Kondisi Sudah Baik

Selasa, 02 Juni 2026 – 18:27 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengaku terkejut karena jalan ambles di kawasan Lenteng Agung Raya telah bisa dilalui lagi dengan normal. Foto: Elvi R.A/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengaku terkejut karena jalan ambles di kawasan Lenteng Agung Raya telah bisa dilalui lagi dengan normal.

Hal ini Rano Karno katakan saat mengecek perbaikan Jalan Lenteng Agung Raya, Jakarta Selatan.

"Saya terkejut dalam waktu 5 hari, jalan ini sudah bisa dilalui dengan kondisi yang cukup baik," ujar Rano di lokasi, Selasa (2/6).

Bang Doel sapaan akrabnya mengapresiasi kepada pengguna Jalan Lenteng Agung Raya karena telah bersabar terkait perbaikan jalan ini

"Terima kasih masyarakat mau sabar dan memaklumi, karena pekerjaan ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama," ungkap dia.

Selain itu, Bang Doel juga mengaku pernah meminta agar perbaikan jalan yang ambles tersebut selain beton juga dilapisi oleh aspal.

Namun, saat meninjau lokasi, Bang Doel menilai jalan tersebut tidak perlu dilakukan pelapisan aspal, karena sudah sangat kokoh.

"Melihat begini enggak perlu, artinya ini kondisi yang sangat baik," beber Politikus PDIP itu.

