Bang Heikal Apresiasi Solidaritas Warga Jakarta di Berbagai Momen

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Dewan Adat Bamus Betawi, Heikal Safar menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2029.

Pria yang akrab disapa Bang Heikal itu menegaskan komitmennya untuk mengabdi dan membenahi Jakarta agar menjadi kota yang lebih tertata, bersih, dan nyaman.

“Ayo kita gotong royong wujudkan Jakarta Bersih! Dedikasi harus diwujudkan lewat tindakan nyata,” ujar Bang Heikal bersama Ketua Dewan Pembina Rosan Roeslani dan Ketua Umum H. Eki Pitung.

Menjelang musim penghujan, Bang Heikal mengajak warga Jakarta bersiap siaga dan menggelar kerja bakti massal untuk membersihkan saluran air, gorong-gorong, serta merapikan pohon di pinggir jalan.

Menurutnya, kegiatan ini bukan hanya soal kebersihan, tetapi juga untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

Politikus muda ini juga menekankan pentingnya menjaga keamanan lingkungan, mengingat masih adanya kasus tawuran dan pencurian kendaraan di ibu kota.

“Mari kita jaga Jakarta bersama. Jangan biarkan kerja keras menjaga keamanan rusak karena ulah segelintir orang,” tegasnya.

Bang Heikal turut mengapresiasi semangat solidaritas warga Jakarta dari berbagai profesi — mulai dari petugas PPSU, pengemudi ojek online, hingga pelajar — yang selalu kompak dalam kegiatan sosial.