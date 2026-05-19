Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Bang Saleh Minta Pemerintah Optimalkan UMKM Mengatasi Guncangan Ekonomi Global

Selasa, 19 Mei 2026 – 07:35 WIB
Bang Saleh Minta Pemerintah Optimalkan UMKM Mengatasi Guncangan Ekonomi Global - JPNN.COM
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (21/1/2025). (ANTARA/HO-DPR)

jpnn.com - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengoptimalkan peran UMKM dalam menghadapi goncangan ekonomi global.

Saleh menyampaikan bahwa UMKM adalah jantung dari perekonomian Indonesia yang harus menjadi andalan agar bisa bertahan dalam situasi geopolitik yang tidak menentu.

"Jadi kalau UMKM-nya tidak benar, maka perekonomian kita pasti akan terguncang," kata Saleh saat rapat kerja bersama Kementerian UMKM di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Baca Juga:

"Nah, di tengah situasi geopolitik yang seperti sekarang ini, ya, salah satu andalan kita itu adalah UMKM," lanjut legislator dari Fraksi PAN itu.

Menurut dia, Kementerian UMKM perlu mengawasi kendala-kendala yang dialami oleh bank-bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Seperti diketahui, katanya, ada jutaan pelaku usaha yang menerima KUR.

Di sisi lain, dia pun ingin mengetahui upaya yang dilakukan Kementerian UMKM terhadap para pelaku UMKM selain yang menerima KUR. Sebab, UMKM yang menerima KUR sudah otomatis terdata.

Baca Juga:

Hal itu menurutnya perlu dilakukan juga untuk menghimpun data seluruh pelaku usaha di Indonesia, demi menunjang pembangunan Indonesia dengan data yang valid.

Terlebih lagi, DPR RI kini sedang menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia.

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah mengoptimalkan peran UMKM dalam menghadapi goncangan ekonomi global.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   UMKM  Ekonomi  Saleh Partaonan Daulay  ketua komisi VII dpr  KUR  PAN 
BERITA UMKM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp