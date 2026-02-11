Bang Saleh Soroti Fenomena Turis Singapura-Malaysia ke Batam untuk Beli Kebutuhan Pokok

jpnn.com - Komisi VII DPR RI menyoroti fenomena peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dari Singapura dan Malaysia, tetapi berlangsung singkat karena diduga hanya untuk membeli kebutuhan pokok di Batam.

Menurut Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay, fenomena itu menjadi salah satu latar belakang kunjungan kerja spesifik yang dilakukannya ke Kota Batam, Selasa (10/2/2026), untuk meminta klarifikasi dari pemerintah daerah setempat.

"Kami datang ke Batam secara serius untuk mendiskusikan adanya fenomena banyaknya turis dari Singapura dan Malaysia masuk ke Batam, ternyata mereka datang khusus untuk belanja, datang pagi pulang sore, cuma menginap satu malam," kata Saleh Partaonan Daulay di Batam.

Dia menilai fenomena ini menjadi catatan pihaknya untuk mendorong bagaimana agar wisatawan dari Singapura dan Malaysia itu tidak hanya datang berbelanja bahan pokok, lalu pulang.

Meski di satu sisi fenomena ini baik untuk masyarakat karena ada uang yang dibelanjakan, terlebih selisih mata uang Indonesia dengan Singapura yang cukup jauh menguntungkan bagi warga negara tetangga tersebut, tetapi tidak berdampak luas ke masyarakat.

"Ini menjadi catatan Komisi VII bagaimana ini kota nanti dinaikkan pendapatan masyarakatnya bisa lebih bagus dan tidak hanya berputar pada elite para pengusaha saja," tuturnya.

"Bagaimana berdampak pada masyarakat kecil termasuk UMKM. Makanya, tadi kami mengundang UMKM untuk memberikan pendapatnya agar bisa bersama-sama mengurus Batam ini," ujar legislator dari Fraksi PAN itu.

Sementara itu, Anggota Komisi VII Bane Raja Manalu khawatir fenomena wisatawan Singapura ke Batam hanya dua hari satu malam itu bukan untuk berwisata, tetapi untuk berbelanja bahan pokok di Batam.