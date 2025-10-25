Bangga, Bina Bangsa School Jakarta Sabet Prestasi di MakeX International Bali 2025

jpnn.com, JAKARTA - Siswa-siswi Bina Bangsa School (BBS) Jakarta mencatatkan prestasi membanggakan di ajang MakeX International Bali 2025, di Aston Denpasar Hotel & Convention Center, Bali.

Para pelajar BBS berhasil mendominasi berbagai kategori utama dan membawa pulang sejumlah penghargaan bergengsi dalam kompetisi robotika internasional yang diikuti oleh 400 peserta dari sembilan negara.

Direktur Akademik Bina Bangsa School Yuliana Puspitasari mengatakan melalui berbagai tantangan, peserta diuji dalam kemampuan merancang, memprogram dan mengoperasikan robot untuk menyelesaikan misi-misi yang menuntut logika, kreativitas serta kerja sama tim.

Baca Juga: Bina Bangsa School Jadi Pelopor Pendidikan AI di Indonesia

“Kami sangat bangga melihat dedikasi dan kerja keras para siswa yang telah berjuang dengan semangat luar biasa. Prestasi ini bukan hanya kemenangan bagi tim, tetapi juga bukti nyata bahwa pembelajaran berbasis inovasi dan kolaborasi dapat membawa hasil yang luar biasa,” kata Yuliana dikutip, Selasa (25/10).

Dalam ajang ini, Bina Bangsa School (BBS) Jakarta tampil luar biasa dengan dominasi di hampir semua kategori. Di Starter Category, tim BBS PIKS berhasil meraih posisi juara pertama, disusul oleh BBS KJS sebagai runner-up dan BBS PIKP di posisi ketiga.

Keunggulan berlanjut di Inspire Category, di mana BBS PIKP berhasil menyabet gelar juara sekaligus posisi runner-up.

Baca Juga: 5 Siswa SMA Kharisma Bangsa Mendulang Prestasi Pada Ajang OSN 2025

Di Explorer Category, BBS PIKS kembali memperkuat dominasi sekolah dengan meraih gelar juara pertama.

“Pendekatan pembelajaran yang menekankan inovasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah nyata terbukti menghasilkan siswa-siswa berkompetensi global,” kata Yuliana.