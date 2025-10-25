Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Pendidikan

Bangga, Bina Bangsa School Jakarta Sabet Prestasi di MakeX International Bali 2025

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 15:42 WIB
Bangga, Bina Bangsa School Jakarta Sabet Prestasi di MakeX International Bali 2025 - JPNN.COM
Siswa-siswi Bina Bangsa School (BBS) Jakarta mencatatkan prestasi membanggakan di ajang MakeX International Bali 2025, di Aston, Bali. Foto: dok BBS

jpnn.com, JAKARTA - Siswa-siswi Bina Bangsa School (BBS) Jakarta mencatatkan prestasi membanggakan di ajang MakeX International Bali 2025, di Aston Denpasar Hotel & Convention Center, Bali.

Para pelajar BBS berhasil mendominasi berbagai kategori utama dan membawa pulang sejumlah penghargaan bergengsi dalam kompetisi robotika internasional yang diikuti oleh 400 peserta dari sembilan negara.

Direktur Akademik Bina Bangsa School Yuliana Puspitasari mengatakan melalui berbagai tantangan, peserta diuji dalam kemampuan merancang, memprogram dan mengoperasikan robot untuk menyelesaikan misi-misi yang menuntut logika, kreativitas serta kerja sama tim.

“Kami sangat bangga melihat dedikasi dan kerja keras para siswa yang telah berjuang dengan semangat luar biasa. Prestasi ini bukan hanya kemenangan bagi tim, tetapi juga bukti nyata bahwa pembelajaran berbasis inovasi dan kolaborasi dapat membawa hasil yang luar biasa,” kata Yuliana dikutip, Selasa (25/10).

Dalam ajang ini, Bina Bangsa School (BBS) Jakarta tampil luar biasa dengan dominasi di hampir semua kategori. Di Starter Category, tim BBS PIKS berhasil meraih posisi juara pertama, disusul oleh BBS KJS sebagai runner-up dan BBS PIKP di posisi ketiga.

Keunggulan berlanjut di Inspire Category, di mana BBS PIKP berhasil menyabet gelar juara sekaligus posisi runner-up. 

Di Explorer Category, BBS PIKS kembali memperkuat dominasi sekolah dengan meraih gelar juara pertama.

“Pendekatan pembelajaran yang menekankan inovasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah nyata terbukti menghasilkan siswa-siswa berkompetensi global,” kata Yuliana.

TAGS   Bina Bangsa School  BBS  teknologi  Pelajar  Siswa 

