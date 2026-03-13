Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Bangga Jalani Terapi bersama Prof. Deby Vinski, Surya Paloh Pilih Celltech Stem Cell Centre

Jumat, 13 Maret 2026 – 17:37 WIB
Surya Paloh memilih Celltech Stem Cell Centre sebagai tempat untuk menjalani tindakan preventive melalui terapi stem cell pada 4 Maret 2026, di Celltech Stem Cell Centre, RSPPN Soedirman, Jakarta. Foto: Dok. Celltech

jpnn.com, JAKARTA - Bapak Surya Paloh memilih Celltech Stem Cell Centre sebagai tempat untuk menjalani tindakan preventive melalui terapi stem cell pada 4 Maret 2026 di Celltech Stem Cell Centre, RSPPN Soedirman, Jakarta.

Pilihan tersebut menjadi bentuk kepercayaan terhadap layanan stem cell berstandar tinggi yang kini tersedia di Indonesia dengan dukungan teknologi modern, sistem yang terpercaya, serta penanganan langsung oleh pakar stem cell kelas dunia.

Kepercayaan Surya Paloh terhadap Celltech Stem Cell Centre tidak lepas dari reputasi pusat layanan tersebut yang dikenal menggunakan Quantum teknologi canggih, modern, dan terpercaya dalam bidang stem cell dan regenerative medicine.

Celltech terus menghadirkan pendekatan medis yang mengedepankan kualitas, keamanan, serta ketepatan tindakan, sehingga menjadi salah satu pilihan utama bagi masyarakat yang menginginkan layanan preventive dan regenerative secara optimal.

Dalam perbincangan di VVIP room Deby Vinski bernuansa Pink di RSPPN Surya Paloh menyatakan alasan utama beliau memilih Stem Cell Celltech adalah faktor siapa ahli yang melakukan tindakan tersebut.

Karena Penanganan langsung oleh Prof. dr. Deby Vinski, MSc, PhD, yang dikenal sebagai pakar stem cell dunia, menjadi nilai tersendiri.

Reputasi, pengalaman, serta kapasitas keilmuan Prof. Deby di bidang stem cell tidak diragukan lagi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kehadiran beliau memberikan keyakinan kuat bahwa pelayanan yang diberikan berada pada standar terbaik dan ketelitian serta mengutamakan keselamatan pasien.

Pilihan Tokoh Nasional Bapak Surya Paloh yang juga dikenal Ketua Nasdem ini juga mencerminkan kebanggaan terhadap kemampuan Indonesia dalam menghadirkan layanan kesehatan maju yang mampu bersaing di tingkat global.

