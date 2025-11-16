Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Banggar DPRD Kota Bogor Soroti 7 Agenda Paripurna untuk Penguatan Fiskal

Minggu, 16 November 2025 – 14:27 WIB
Banggar DPRD Kota Bogor Soroti 7 Agenda Paripurna untuk Penguatan Fiskal - JPNN.COM
Banggar DPRD Kota Bogor Soroti 7 Agenda Paripurna untuk Penguatan Fiskal. Foto: source for jpnn

jpnn.com, BOGOR - DPRD Kota Bogor resmi menerima draft Rancangan APBD (RAPBD) 2026 yang diserahkan langsung oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, dalam rapat paripurna.

Penyerahan ini menjadi tahap awal proses pembahasan anggaran daerah untuk tahun 2026.

Berdasarkan draft RAPBD dan KUA-PPAS 2026 yang telah disetujui, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 2,9 triliun, belanja daerah Rp 3 triliun, pembiayaan netto Rp 102 miliar, serta SILPA tahun berjalan sebesar nol.

Baca Juga:

Komposisi tersebut mencerminkan tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.

Salah satu tantangan tersebut adalah isu pengurangan Transfer Keuangan Daerah (TKD) 2026 sebesar Rp253,4 miliar.

Menyikapi kondisi itu, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) langsung menggelar rapat kerja setelah paripurna.

Baca Juga:

“Dengan adanya isu pengurangan TKD dan defisit, maka kami DPRD Kota Bogor langsung menggelar rapat kerja dengan Pemkot untuk menyusun program yang sesuai kebutuhan masyarakat dan kekuatan finansial Kota Bogor,” ujar Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil.

Adityawarman menyebut target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,7 triliun diharapkan mampu menutupi penurunan TKD.

Banggar DPRD Kota Bogor menyoroti tujuh agenda paripurna sebagai dasar penguatan kebijakan anggaran daerah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   banggar  banggar dprd kota bogor  DPRD Kota Bogor  Anggaran Daerah  Adityawarman Adil 
BERITA BANGGAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp