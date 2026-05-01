Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Bangkit dari Ancaman Degradasi, PSS Sleman Kini Bidik Tiket Liga 1

Jumat, 01 Mei 2026 – 13:38 WIB
Bangkit dari Ancaman Degradasi, PSS Sleman Kini Bidik Tiket Liga 1 - JPNN.COM
Liga 2 Indonesia. (ANTARA/Gilang Galiartha)

jpnn.com, JAKARTA - Ambisi besar mulai digaungkan PSS Sleman menjelang musim baru.

Seusai memastikan diri aman dari jerat degradasi Liga 2 2025/2026, Super Elja kini langsung mengalihkan fokus, yaitu menatap promosi ke Liga 1.

Posisi PSS Slemen yang berada di peringkat ke-9 sudah tidak lagi terancam. Dengan satu laga tersisa, hasil akhir musim tak lagi menentukan nasib mereka di kasta kedua.

Baca Juga:

Situasi ini dimanfaatkan sebagai pijakan untuk membangun kekuatan baru.

Chief Operating Officer (COO) PSS Fariz Julinar menyebut klubnya mulai menyusun langkah strategis demi mewujudkan target besar musim depan.

Perombakan skuad jadi agenda utama, dengan evaluasi menyeluruh terhadap komposisi pemain saat ini.

Baca Juga:

"Soal rencana perombakan komposisi skuad untuk musim depan, sudah pasti ada. Saat ini, kami juga sudah mulai menyiapkan tim untuk mengarungi musim depan,"ujar pengusaha asal Lamongan, Jawa Timur itu.

Beberapa nama dipastikan masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Namun, wajah baru juga bakal didatangkan demi meningkatkan daya saing dalam perburuan tiket promosi.

PSS Sleman dipastikan aman lolos dari lubang degradasi di Liga 2. Super Elja kini fokus menyiapkan diri untuk lolos ke Liga 1.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PSS Sleman  Liga 1  Super Elja  Liga 2 
BERITA PSS SLEMAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp