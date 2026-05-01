Bangkit dari Ancaman Degradasi, PSS Sleman Kini Bidik Tiket Liga 1

jpnn.com, JAKARTA - Ambisi besar mulai digaungkan PSS Sleman menjelang musim baru.

Seusai memastikan diri aman dari jerat degradasi Liga 2 2025/2026, Super Elja kini langsung mengalihkan fokus, yaitu menatap promosi ke Liga 1.

Posisi PSS Slemen yang berada di peringkat ke-9 sudah tidak lagi terancam. Dengan satu laga tersisa, hasil akhir musim tak lagi menentukan nasib mereka di kasta kedua.

Situasi ini dimanfaatkan sebagai pijakan untuk membangun kekuatan baru.

Chief Operating Officer (COO) PSS Fariz Julinar menyebut klubnya mulai menyusun langkah strategis demi mewujudkan target besar musim depan.

Perombakan skuad jadi agenda utama, dengan evaluasi menyeluruh terhadap komposisi pemain saat ini.

"Soal rencana perombakan komposisi skuad untuk musim depan, sudah pasti ada. Saat ini, kami juga sudah mulai menyiapkan tim untuk mengarungi musim depan,"ujar pengusaha asal Lamongan, Jawa Timur itu.

Beberapa nama dipastikan masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Namun, wajah baru juga bakal didatangkan demi meningkatkan daya saing dalam perburuan tiket promosi.