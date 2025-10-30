Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Bangkit dari Bara: Krakatau Steel Melangkah ke Panggung Dunia

Kamis, 30 Oktober 2025 – 13:56 WIB
Bangkit dari Bara: Krakatau Steel Melangkah ke Panggung Dunia - JPNN.COM
Langkah baru PT. Krakatau Steel. Foto: ANTARA/Ardika/am.

jpnn.com, JAKARTA - Dulu, nama Krakatau Steel kerap dikaitkan dengan tumpukan utang dan pabrik baja yang berjalan tersengal. Kini, perusahaan pelat merah itu menyalakan kembali bara semangatnya.

Di bawah komando Direktur Utama Akbar Djohan, Krakatau Steel melangkah dengan wajah baru—lebih ramping, efisien, dan berorientasi global.

Transformasi besar-besaran itu bukan sekadar jargon. Sejak 2019, langkah-langkah restrukturisasi dilakukan dari ruang direksi hingga lini produksi.

Baca Juga:

Krakatau Steel tak hanya menata ulang utang dan modal, tetapi juga budaya kerja. Semua diarahkan pada efisiensi.

“Langkah-langkah ini adalah fondasi penting untuk membawa Krakatau Steel ke era baru yang lebih kuat dan berkelanjutan,” ujar Akbar Djohan, yang juga menjabat sebagai Ketua Indonesia Iron & Steel Industry Association (IISIA).

Baja, Tapi Fleksibel

Baca Juga:

Perusahaan yang dulu dikenal lamban kini justru bergerak lincah. Proses produksi dioptimalkan dari hulu ke hilir.

Pemilihan bahan baku, efisiensi energi, hingga peningkatan teknologi dilakukan untuk menekan biaya dan memperbesar margin.

Di bawah komando Direktur Utama Akbar Djohan, Krakatau Steel melangkah dengan wajah baru—lebih ramping, efisien, dan berorientasi global.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Krakatau Steel  Dirut Krakatau Steel Akbar Djohan  industri baja nasional  ekspor baja Krakatau Steel 
BERITA KRAKATAU STEEL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp