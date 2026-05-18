Bangkit dari Cedera Panjang, Mauro Zijlstra Siap Rebut Tempat Utama di Persija

jpnn.com - Penyerang Persija Jakarta Mauro Zijlstra akhirnya kembali merasakan atmosfer pertandingan seusai melewati masa sulit akibat cedera hamstring yang membuatnya menepi selama tiga bulan.

Momen comeback itu terjadi saat Macan Kemayoran menghadapi Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Jumat (16/5/2026) lalu.

Kembalinya Mauro menjadi sorotan tersendiri. Pasalnya, sejak terakhir tampil melawan PSM Makassar pada 20 Februari 2026, striker muda itu absen cukup lama karena bergelut dengan cedera yang terus menghantuinya.

Masalah tersebut bermula saat Mauro mengalami cedera ketika menjalani latihan resmi menjelang pertandingan melawan Borneo FC pada awal Maret lalu.

Situasi itu makin membuatnya frustrasi karena ketika kondisinya mulai membaik saat bersama Timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026, cedera hamstring yang dialaminya justru kembali kambuh.

Meski begitu, Mauro mengaku senang akhirnya bisa kembali merumput dan membantu Persija meraih hasil positif.

"Senang bisa bermain untuk Persija lagi setelah tiga bulan (absen) dan dengan meraih tiga poin," kata Mauro.

Di balik comeback itu, Pelatih Persija Mauricio Souza mengakui kondisi Mauro belum sepenuhnya ideal. Menurutnya, sang striker masih membutuhkan waktu untuk mengembalikan kebugaran dan ketajamannya.