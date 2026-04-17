Liga Indonesia

Bangkit dari Paceklik, Persija Jakarta Ditunggu PSBS Biak yang Terluka

Jumat, 17 April 2026 – 08:46 WIB
Skuad Persija Jakarta. Foto: Persija.

jpnn.com - Persija Jakarta akhirnya memutus rangkaian hasil negatif dengan kemenangan meyakinkan atas Persebaya Surabaya pada pekan ke-27 BRI Super League.

Tiga poin yang diraih bukan sekadar angka, tetapi juga suntikan morel setelah sebelumnya Macan Kemayoran dilanda paceklik kemenangan.

Sebelum mengalahkan Persebaya, skuad asuhan Mauricio Souza gagal mendulang tiga poin dalam tiga pertandingan beruntun.

Baca Juga:

Persija hanya mampu bermain imbang melawan Borneo FC dan Dewa United, serta harus mengakui keunggulan Bhayangkara FC.

Situasi tersebut sempat menempatkan tim dalam tekanan besar.

Penyerang Persija Emaxwell Souza menyambut positif hasil tersebut. Dia menilai kemenangan atas Persebaya menjadi momentum penting untuk mengangkat kembali kepercayaan diri tim.

Baca Juga:

"Kembali ke jalur yang benar, yaitu meraih kemenangan besar di depan para penggemar."

"Bersyukur kepada Tuhan untuk itu dan selamat kepada rekan-rekan setim saya atas komitmen dan dedikasi mereka di lapangan," tegas pemain asal Brasil itu.

Persija Jakarta kembali percaya diri, tetapi PSBS Biak dalam kondisi terdesak. Duel ini berpotensi menghadirkan kejutan besar.

BERITA PERSIJA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
