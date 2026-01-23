Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bangkit di Tengah Duka, Keluarga Almarhum Dandi Punya Harapan Baru Melalui GrabKios

Jumat, 23 Januari 2026 – 18:09 WIB
Bangkit di Tengah Duka, Keluarga Almarhum Dandi Punya Harapan Baru Melalui GrabKios - JPNN.COM
GrabKios milik keluarga almarhum Dandi di Perumahan Grand Sulawesi, Romang Lompoa, Kabupaten Gowa. Foto: source for jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Satu tahun setelah kepergian almarhum Rusdamdiansyah (Dandi) dalam peristiwa Agustus 2025, keluarga yang ditinggalkan di Gowa mulai menata kembali masa depan.

Melalui pendampingan berkelanjutan dari Grab Indonesia, Saerah beserta anak dan menantunya kini mengelola sebuah GrabKios di Perumahan Grand Sulawesi.

Sebuah kios digital di Perumahan Grand Sulawesi, Romang Lompoa, Kabupaten Gowa, kini menjadi penopang kehidupan baru bagi keluarga yang ditinggalkan.

Baca Juga:

Kios yang merupakan bagian dari program GrabKios itu dikelola oleh Saerah, ibu almarhum, bersama Putri, adik Dandi, dan suaminya Reza.

Setiap hari, mereka melayani kebutuhan digital warga sekitar, mulai dari pembelian pulsa hingga transaksi sederhana lainnya, yang kini menjadi sumber penghasilan utama keluarga.

Saerah adalah ibu dari Rusdamdiansyah yang akrab disapa Dandi, mitra pengemudi Grab yang meninggal dunia saat demonstrasi berujung kerusuhan pada 29 Agustus 2025.

Baca Juga:

Saerah mengaku, menjalani hari-hari setelah kepergian anaknya bukan perkara mudah.

Namun, keberadaan kios tersebut perlahan membantu keluarga menata kembali kehidupan.

Satu tahun setelah kepergian almarhum Rusdamdiansyah (Dandi) dalam peristiwa Agustus 2025, keluarga yang ditinggalkan di Gowa mulai menata kembali masa depan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   GrabKios  Almarhum Dandi  kabupaten gowa  Grab 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp