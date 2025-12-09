Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

ACL2: Bangkok United Jadi Penghalang Terakhir Persib Bandung Menuju Fase Gugur

Selasa, 09 Desember 2025 – 14:21 WIB
Skuad Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung memasuki fase krusial babak grup AFC Champions League Two (ACL 2). Pangeran Biru dijadwalkan menjamu klub Thailand Bangkok United FC.

Pertandingan Persib vs Bangkok United akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (10/12/2025).

Persib Matangkan Persiapan

Sebagai persiapan, Maung Bandung menggelar sesi latihan resmi digelar di GBLA pada Selasa (9/12/2025) pagi.

Latihan dimulai pada pukul 08.30 WIB di bawah cuaca yang relatif bersahabat.

Kondisi tersebut membuat para pemain dapat menjalani seluruh menu latihan dengan maksimal sesuai arahan tim pelatih.

Andrew Jung dan Adam Alis Kembali Berlatih

Seluruh pemain mengikuti program tersebut, termasuk Andrew Jung dan Adam Alis yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Keduanya terlihat sudah kembali berlatih penuh bersama rekan-rekannya.

Pelatih Persib Bojan Hodak memastikan timnya berada dalam kondisi optimal menjelang laga penentuan melawan Bangkok United.

Bojan Hodak Bidik Kemenangan

Meski hanya membutuhkan satu poin untuk mengamankan tiket ke fase gugur, Hodak menegaskan Persib tetap membidik kemenangan.

