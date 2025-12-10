Bangkok United Tanpa Beban, Ambisi Pelatihnya Bikin Persib Bandung Terancam

Rabu, 10 Desember 2025 – 07:23 WIB

jpnn.com - Bangkok United akan tetap tampil serius saat menyambangi markas Persib Bandung pada laga terakhir fase grup AFC Champions League Two (ACL 2).

Menurut jadwal, duel Persib vs Bangkok United akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (10/12/2025) malam WIB.

Bangkok United Tetap Menggigit di GBLA

Meski menghuni peringkat kedua Grup G, Bangkok United sudah dipastikan lulus ke fase knock out ACL 2.

Tim asal Thailand itu saat ini mengoleksi 10 poin dari lima pertandingan.

Keunggulan head to head atas Lion City Sailors membuat Bangkok United tidak lagi terancam tersingkir, apa pun hasil yang mereka dapatkan di Bandung.

Kendati demikian, status aman tersebut tidak membuat mereka mengendurkan ambisi.

Totchtawan Sripan Tegaskan Misi Kehormatan Wakil Thailand

Pelatih Bangkok United Totchtawan Sripan menegaskan timnya tetap membidik hasil maksimal karena laga melawan Persib menyangkut harga diri sebagai wakil Thailand di kompetisi Asia.

"Ini pertandingan terakhir di fase grup. Walaupun kami sudah lolos, kami datang membawa kehormatan Thailand."