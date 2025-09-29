Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Bangkok United vs Persib Bandung: Andrew Jung Beri Janji Menarik, Apa Itu?

Senin, 29 September 2025 – 16:00 WIB
Andrew Jung saat menjalani sesi latihan dengan Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Striker asing Persib Bandung Andrew Jung menyalakan api semangat menjelang laga kedua Grup G AFC Champions League Two 2025/26 melawan Bangkok United.

Menurut jadwal, pertandingan Bangkok United vs Persib akan digelar di Stadion BG Pathum Thani, Rabu (1/10/2025).

Jung menegaskan dirinya bersama seluruh penggawa Persib sudah berkomitmen untuk tampil habis-habisan demi meraih kemenangan pertama di pentas Asia musim ini.

Baca Juga:

Target Kemenangan Pertama di Kompetisi Asia

Hasil positif di Thailand diyakini bisa menjadi titik balik Maung Bandung dalam perjalanan mereka di kompetis kasta kedua antarklub Asia ini.

"Saya rasa ini akan menjadi pertandingan yang bagus. Mereka menang di laga pertama dan sekarang kami harus mendapat hasil bagus di laga tandang," kata pemain asal Prancis itu.

Janji Andrew Jung

Jung menyadari bermain tandang menghadapi tim yang sedang percaya diri bukanlah misi sederhana.

Baca Juga:

Namun, dia percaya Persib memiliki kualitas dan mentalitas untuk mencuri tiga poin.

"Kami memiliki tim yang bisa mendapatkan hasil bagus. Kami harus melakukan itu," ucapnya.

TAGS   Persib Bandung  Andrew Jung  Persib  Bangkok United  AFC Champions League Two 
