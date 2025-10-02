Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Bangkok United vs Persib Bandung: Bojan Hodak Puas, tapi Ada Nada Kecewa

Kamis, 02 Oktober 2025 – 04:32 WIB
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: Persib.

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak punya dua ekspresi sekaligus seusai laga sengit kontra Bangkok United pada matchday kedua fase grup AFC Champions League Two di Stadion Pathum Thani, Thailand, Rabu (1/10/2025).

Di satu sisi, Hodak lega anak asuhnya mampu meraih kemenangan 2-0 atas tuan rumah. Namun di sisi lain, ada sedikit rasa kecewa yang tersisa.

Sorotan untuk Andrew Jung

Hodak tak segan menyebut seluruh pemain tampil disiplin dan fokus sepanjang pertandingan.

Namun, ada satu nama yang benar-benar menjadi sorotan sang pelatih, Andrew Jung.

Penyerang asal Prancis itu sukses membuka keran golnya untuk Persib pada menit ke-42, sekaligus memecah kebuntuan.

"Saya merasa senang. Tiga poin kami bawa dari sini. Saya pikir ini sesuatu yang bagus. Jung membuka gol pertamanya," ucap pelatih asal Kroasia itu.

Kecewa Gol Dianulir

Meski begitu, Hodak tidak bisa sepenuhnya tersenyum lebar. Pasalnya, satu gol lain yang dicetak Jung harus dianulir wasit.

“Seharusnya dia bisa mencetak dua gol. Saya sedikit kecewa karena gol itu dianulir,” ujarnya.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak punya dua ekspresi sekaligus seusai laga sengit kontra Bangkok United pada matchday kedua fase grup AFC Champions League Two

Bojan Hodak  Persib Bandung  Bangkok United  Persib  AFC Champions League Two 
